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«Ротор» обыграл «Астрахань» в 1/128 Пути регионов Кубка России

«Ротор» обыграл «Астрахань» в 1/128 Пути регионов Кубка России
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Завершился матч 1/128 Пути регионов Фонбет Кубка России между «Астраханью» и волгоградским «Ротором». Игра проходила на стадионе «имени А.И. Колосова» в Астрахани. Встречу обслуживала бригада во главе с арбитром Кириллом Силантьевым (Самара). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч закончился минимальной победой «Ротора» со счётом 1:0.

Единственным голом в матче отметился полузащитник гостей Кирилл Родионов. Он забил в ворота «Астрахани» на 35-й минуте. До конца игры команды больше не сумели отметиться забитыми мячами. «Ротор» обыграл соперника со счётом 1:0.

Таким образом, «Астрахань» закончила своё выступление в Пути регионов Кубка России на стадии 1/128 финала, а волгоградский «Ротор» прошёл в следующий раунд турнира (1/64 финала).

Фонбет Кубок России . 1/128 финала
22 августа 2023, вторник. 17:00 МСК
Астрахань
Астрахань
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Родионов – 35'    
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