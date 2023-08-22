«Ротор» обыграл «Астрахань» в 1/128 Пути регионов Кубка России

Завершился матч 1/128 Пути регионов Фонбет Кубка России между «Астраханью» и волгоградским «Ротором». Игра проходила на стадионе «имени А.И. Колосова» в Астрахани. Встречу обслуживала бригада во главе с арбитром Кириллом Силантьевым (Самара). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч закончился минимальной победой «Ротора» со счётом 1:0.
Единственным голом в матче отметился полузащитник гостей Кирилл Родионов. Он забил в ворота «Астрахани» на 35-й минуте. До конца игры команды больше не сумели отметиться забитыми мячами. «Ротор» обыграл соперника со счётом 1:0.
Таким образом, «Астрахань» закончила своё выступление в Пути регионов Кубка России на стадии 1/128 финала, а волгоградский «Ротор» прошёл в следующий раунд турнира (1/64 финала).
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