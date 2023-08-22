Нападающая сборной России Пантюхина: ЧМ — интересный турнир. Жаль, что мы не участвуем

Футболистка ЖФК «Зенит» Екатерина Пантюхина поделилась впечатлениями от завершившегося женского ЧМ-2023.
«Чемпионат мира – интересный турнир. Жаль, что мы (сборная России) там не участвуем. Здорово, что «Матч ТВ» показывал практически каждую игру, и все матчи были в открытом доступе.
Почему европейский футбол обогнал американский? Я всегда говорила, что девушки из Европы сильнее, так как есть очень много хороших команд и конкуренция намного больше: Испания, Англия, Германия, Швеция, Франция и многие другие. А в Америке, можно сказать, одна сборная – США. Я смотрела много матчей и могу сказать, что все команды тактически научились обороняться. Удивила сборная Австралии, впервые выйдя в полуфинал. Конечно, у них была дополнительная мотивация, ведь играли дома.
Очень понравился их характер и, несмотря на наличие одной самой главной звезды в команде – Сэм Керр, они смотрелись очень сбалансированно, и не было ощущения, что играют только на неё. Мне больше импонирует сборная Англии, так что в финале я болела за них», — поделилась с «Чемпионатом» Пантюхина.
- 22 августа 2023
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