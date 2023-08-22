Алан Дзагоев тренируется вместе с ЦСКА перед матчем 6-го тура РПЛ с «Оренбургом»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев тренируется вместе с игроками армейцев перед предстоящим матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Напомним, в настоящий момент Дзагоев является свободным агентом.
«Кстати, наша легенда Алан Дзагоев поддерживает свою форму, тренируясь вместе с командой. Клуб с радостью предоставил Алану эту возможность, пока он находится в поисках новой команды», — говорится в сообщении ЦСКА, опубликованном в телеграм-канале клуба.
В сезоне-2022/2023 33-летний полузащитник провёл 20 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с казанским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ранее в своей карьере Алан на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА.
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