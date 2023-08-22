Петрушин — о Ярошике: «Оренбург» взял кота в мешке

Бывший наставник «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на увольнение Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».
«Успех «Оренбурга» напрямую зависел от Лички. О Ярошике как о тренере мы почти ничего не знаем. Мы только знаем, что Личка порекомендовал руководству клуба кандидатуру Ярошика. Он порекомендовал, а руководство согласилось. Может, грубо прозвучит, но «Оренбург» взял кота в мешке. Да, он был хорошим футболистом, здесь вопросов нет, но мы не знали его как тренера. В целом по началу сезона команда играла неплохо, если вынести за скобки поражение от ЦСКА. После этого проигрыша даже упала посещаемость домашних матчей клуба.
Рубануло ли руководство клуба с плеча? Так же можно сказать и про Ташуева. Многие считают, что руководство грозненцев поспешило с этим решением. Понятно, что несколько игроков основного состава было травмировано, но травма травме рознь. Прошло четыре тура, и Ташуева убрали. Тут тоже все вопросы к руководству, но такое бывает», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, 45-летний Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня этого года. Под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги оренбуржцы занимают последнее место с одним набранным очком в пяти турах.
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