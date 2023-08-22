Шишкин: «Спартак» пока не готов выигрывать и брать очки в больших матчах, как с «Зенитом»

Бывший защитник московского «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал поражение красно-белых в матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3), а также оценил игру защитников «Спартака» Алексиса Дуарте и Георгия Джикии.

«Дуарте вообще является ошибочным приобретением. Он делает очень много ошибок, а с учетом того, что «Спартак» и без этого играет в обороне очень плохо, такой защитник команде явно не подходит. К тому же после ошибки с рикошетом и голом как-то поник Джикия. Он обычно лидер команды, капитан, заряжает партнеров. А тут я этого не увидел. Да и вообще эмоций «Спартаку» не хватало, а вот «Зенит» классно подготовился, Вендел взял на себя роль лидера и заменил Малкома. А «Спартак» пока просто не готов к таким большим матчам, не готов играть на должном уровне, выигрывать и брать очки в подобных ключевых встречах. А игра в сезоне с «Зенитом» — главная. Обидно, что так — два поражения после хорошего старта. Надеюсь, команда встряхнется и наконец будет меньше пропускать», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, 20 августа прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» победил «Спартак» со счётом 3:1.