Шишкин: «Спартак» пока не готов выигрывать и брать очки в больших матчах, как с «Зенитом»

Бывший защитник московского «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал поражение красно-белых в матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3), а также оценил игру защитников «Спартака» Алексиса Дуарте и Георгия Джикии.
«Дуарте вообще является ошибочным приобретением. Он делает очень много ошибок, а с учетом того, что «Спартак» и без этого играет в обороне очень плохо, такой защитник команде явно не подходит. К тому же после ошибки с рикошетом и голом как-то поник Джикия. Он обычно лидер команды, капитан, заряжает партнеров. А тут я этого не увидел. Да и вообще эмоций «Спартаку» не хватало, а вот «Зенит» классно подготовился, Вендел взял на себя роль лидера и заменил Малкома. А «Спартак» пока просто не готов к таким большим матчам, не готов играть на должном уровне, выигрывать и брать очки в подобных ключевых встречах. А игра в сезоне с «Зенитом» — главная. Обидно, что так — два поражения после хорошего старта. Надеюсь, команда встряхнется и наконец будет меньше пропускать», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».
Напомним, 20 августа прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» победил «Спартак» со счётом 3:1.
- 22 августа 2023
-
23:10
-
23:04
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:27
-
22:24
-
22:12
-
22:12
-
22:02
-
21:54
-
21:50
-
21:38
-
21:38
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:35
-
20:31
-
20:22
-
20:20
-
20:14
-
20:05
-
19:53
-
19:49
-
19:48
-
19:46
-
19:36
-
19:24
-
19:18