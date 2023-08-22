Шишкин: по составу «Спартака» в матче с «Зенитом» есть много вопросов к Абаскалю

Бывший защитник московского «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин дал оценку стартовому составу красно-белых, который главный тренер команды Гильермо Абаскаль выпустил на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Напомним, сине-бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 3:1.

«Как уже многие отметили, по составу «Спартака» в матче с «Зенитом» есть много вопросов. С моей точки зрения, это четыре позиции. Игроки, которые начинали сезон и во многом были ключевыми в отдельных матчах, которые находятся в хорошей форме: это Бонгонда, Зобнин, Литвинов и Хлусевич. И с чем связано их отсутствие в составе — это вопрос. Конечно, я не нахожусь внутри команды, возможно, так свои какие-то дела, тренер смотрит на состояние, на количество игр… Но перед «Зенитом» была неделя, чтобы подготовиться. И это ключевая игра, большая, где стоит показать свои лучшие ресурсы и качества при своих лучших игроках. Я, конечно, не осуждаю Абаскаля, но он решил так — а мы все видели на поле. Те, кто их заменил, не выглядел на должном уровне», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, 20 августа прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» победил «Спартак» со счётом 3:1.