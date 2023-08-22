Президент «Урала» Иванов: никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, изменились ли цели команды на сезон после самого удачного старта в чемпионате в истории клуба.

«Никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим. Наша задача — играть в каждом матче на победу и показывать хороший футбол, чтобы наши болельщики нас любили», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, после пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги «Урал» занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками, столько же очков у лидера чемпионата «Краснодара». В новом розыгрыше РПЛ «Урал» обыграл ЦСКА (2:1), «Оренбург (2:0), „Спартак“ (3:2) и „Балтику“ (1:0), а также сыграл вничью с „Пари Нижний Новгород“ (0:0). Следующий матч в рамках чемпионата екатеринбургская команда проведёт в гостях с „Зенитом“ 26 августа.