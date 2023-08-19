Глава «Урала» Иванов: первое место в РПЛ? Нам воздаётся за нашу работу

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о результатах команды после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Я остался доволен результатом игры. Первое место «Урала»? Мы ничего не ожидаем, а работаем. И работа приносит свою пользу. Мы очень много работаем — команда, тренерский штаб. Если будешь много тренироваться, будешь лучше играть. Пока нам воздаётся за то, что мы работаем», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти туров в активе «Урала» четыре победы, ещё один матч чемпионата России екатеринбургский клуб свёл вничью. «Урал» набрал 13 очков и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице.