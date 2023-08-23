Тиньков: игрокам «Краснодара» плевать на Галицкого, что он на них потратился и душу вложил

Известный предприниматель Олег Тиньков прокомментировал отношение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого к воспитанникам команды.
«У него какие-то свои установки, он что-то там себе придумал. Что Краснодар — его город, «мои мальчики». Какие его мальчики… Он, в отличие от меня, на международном рынке не работал — там оно не так работает.
Мальчики, когда начинают хорошо пинать, они тут же заключают контракты с другими командами и уезжают оттуда, из этого говна. И плевать им на этого Галицкого, что он на них потратился и душу вложил. Потому что спортсмены — и это, справедливости ради, нормально, — они все продажные. Потому что у них короткая жизнь.
В последний раз в Милане Сергей мне лично сказал: «Я не могу бросить ребят… Мои ребята, моя молодая школа». Но парадокс в том, что эти ребята с удовольствием его бросят, как только им предложат контракт», – сказал Тиньков в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.
В новом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на первой строчке турнирной таблицы, в активе команды Владимира Ивича 13 очков в пяти матчах.
- 23 августа 2023
-
05:18
-
04:46
-
04:39
-
04:24
-
04:01
-
03:51
-
03:44
-
03:30
-
03:05
-
02:40
-
02:12
-
01:58
-
01:45
-
01:16
-
01:00
-
00:46
-
00:33
-
00:32
-
00:21
-
00:13
-
00:04
-
00:03
- 22 августа 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:43
-
23:29
-
23:23
-
23:22
-
23:10
-
23:04
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:27