Тиньков: Галицкий хочет видеть 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред!
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Известный предприниматель Олег Тиньков прокомментировал желание владельца и президента «Краснодара» Сергея Галицкого подготовить и выпустить состав полностью из воспитанников академии клуба.
«Галицкий хочет 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред! У него ничего не получилось. Он мне эту хрень рассказывал лет 15 назад. И где это всё? Прошло 15 лет, а у него там какие-то негры бегают. Их полно просто. Это работать не будет, это утопия. Галицкий бредит», – сказал Тиньков в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.
В новом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на первой строчке турнирной таблицы, в активе команды Владимира Ивича 13 очков в пяти матчах.
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