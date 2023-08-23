Тиньков: Галицкий хочет видеть 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред!

Известный предприниматель Олег Тиньков прокомментировал желание владельца и президента «Краснодара» Сергея Галицкого подготовить и выпустить состав полностью из воспитанников академии клуба.

«Галицкий хочет 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред! У него ничего не получилось. Он мне эту хрень рассказывал лет 15 назад. И где это всё? Прошло 15 лет, а у него там какие-то негры бегают. Их полно просто. Это работать не будет, это утопия. Галицкий бредит», – сказал Тиньков в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

В новом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на первой строчке турнирной таблицы, в активе команды Владимира Ивича 13 очков в пяти матчах.