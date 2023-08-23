Капитан «Текстильщика»: у «Амкала» уровень выше, чем у многих команд Второй лиги

Капитан «Текстильщика» Александр Елисеев подвёл итоги матча с «Амкалом» (0:0, 4:3 — по пенальти), который прошёл в рамках 1/128 финала Фонбет Кубка России.

«Непростая игра была. Много моментов создали, не забили, довели до пенальти, выиграли, прошли дальше. Чувствовал ли, что это команда блогеров? Там профессиональные футболисты в основном играют. Кто-то играл во втором дивизионе, кто-то в первом, кто-то в Премьер-Лигу прошёл. Поэтому у них уровень выше, чем у многих команд Второй лиги. Поэтому была нормальная кубковая игра. Второй год играем с медийными командами? Так жребий пал. Играем с любым соперником», — приводит слова Елисеева издание «РБ Спорт».

«Текстильщик» обыграл «Амкал» накануне в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время 0:0), выбив медийную команду из розыгрыша Кубка России. Таким образом, клуб из Иваново прошёл в следующий этап турнира.