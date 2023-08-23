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Фабио Капелло: у Захаряна есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии

Фабио Капелло: у Захаряна есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался по поводу перехода хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Испанский чемпионат — хороший вариант для молодого игрока. Захарян выбрал отличный клуб для развития карьеры. Может ли Арсен так же ярко дебютировать в европейском футболе, как Хвича? У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Хвича Кварацхелия перешёл в «Наполи» из грузинского «Динамо» летом 2022 года. До этого полузащитник выступал в «Рубине» и «Локомотиве». 22-летний полузащитник был признан лучшим игроком итальянской Серии А по итогам сезона-2022/2023. Контракт футболиста с неаполитанским клубом действует до 30 июня 2027 года.

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