Зделар: абсолютно не боялся играть свадьбу в России. Мне и моей семье комфортно здесь

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар рассказал, почему решил сыграть свадьбу в Москве.

«Почему решил праздновать свадьбу в Москве? Так сложилось: я сделал своей любимой предложение, мы ждём малыша, поэтому город для свадьбы был очевиден — Москва. Скоро я стану отцом, у меня будет мальчик, который родится тоже в столице России.

Не боялся играть свадьбу в России? Нет, абсолютно. Мне и моей семье комфортно в России», — приводит слова Зделара Sport24.

28-летний Зделар перешёл в ЦСКА в июле 2022 года. До этого сербский полузащитник играл в клубах родной страны, греческом «Олимпиакосе» и испанской «Мальорке». Контракт Зделара с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. В прошедшем сезоне Зделар провёл за ЦСКА 38 матчей во всех турнирах и не отметился в них результативными действиями.