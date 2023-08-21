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Зделар: ЦСКА нужно усиление после ухода Зайнутдинова

Зделар: ЦСКА нужно усиление после ухода Зайнутдинова
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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар выразил уверенность в том, что хавбеку Бактиёру Зайнутдинову удастся проявить себя в «Бешикташе», а также отметил необходимость усиления для армейцев.

«Как проводили Зайнутдинова в «Бешикташ»? Перед отъездом тепло пообщались с ним. Баха — отличный парень и футболист, которому я желаю только всего самого наилучшего! Турция — замечательная возможность и шанс для него построить топовую карьеру в европейском футболе.

Уверен, Бактиёр добьётся отличных результатов в Европе. Нужны ли ЦСКА новые футболисты после его ухода? Да. Достаточно ли нам тех, кто у нас есть сейчас? Нет, конечно. Мы теряем игроков, на их места надо искать других», — приводит слова Зделара Sport24.

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