У Карима Бензема конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада»

Отношения между французским нападающим аравийского «Аль-Иттихада» Каримом Бензема и тренером команды Нуну Эшпириту Санту серьёзно испорчены, об этом сообщает издание Asharq Al-Aswat.

По информации саудовского издания, португальский специалист не горит желанием ставить Бензема в стартовый состав, и тому есть несколько причин. Санту не нравится стиль игры форварда, и он изначально был против этого трансфера. Нуну Эшпириту Санту считает, что качества Карима не отвечают потребностям команды, и поэтому футболист не приносит пользы, до сих пор не забив в чемпионате ни одного гола. В свою очередь, сам игрок уже пообщался на этот счёт с руководством клуба, объяснив свой дискомфорт тем, что тренер обращается с ним непрофессионально.

Отношения между двумя мужчинами обострил и выбор капитана. Бензема рассчитывал на капитанскую повязку из-за большого опыта выступлений на высшем уровне и статуса звезды. Но португальский тренер отказал экс-игроку «Реала», выбрав капитанами легенд клуба Ромариньо и Ахмеда Шарахили.

Конфликт привёл к тому, что Бензема пропустил последнюю тренировку «Аль-Иттихада». На всех фотографиях с последней сессии, опубликованных пресс-службой клуба в социальных сетях, отсутствует только один футболист – KB9.

Напомним, Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» 6 июня, по информации СМИ, игроку предложили двухлетний контракт на € 200 млн с освобождением от налогов.