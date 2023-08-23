Форвард «Астон Виллы» Арчер может перейти в «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» близок к подписанию нападающего «Астон Виллы» Кэмерона Арчера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, новичок английской Премьер-лиги предложил за Арчера € 21 млн. Ожидается, что в ближайшее время «Вилла» согласится на продажу своего форварда, однако включит в соглашение пункт об обратном выкупе 21-летнего футболиста.

Во второй половине сезона-2022/2023 Арчер выступал за «Мидлсбро» на правах аренды. Нападающий провёл 23 матча за во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Астон Виллу» защитника «Севильи» и сборной Аргентины Маркоса Акуньи.