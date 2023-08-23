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«Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием Матеуса Нунеса

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием Матеуса Нунеса
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес может стать игроком «Манчестер Сити» до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» разочарованы, что не смогли подписать хавбека «Вест Хэма» Лукаса Пакета. После неудачи в этой сделке «Сити» намерен побороться за 24-летнего Нунеса. «Волки» открыты к переговорам, но согласятся расстаться со своим игроком только за приемлемую сумму.

Отмечается, что, помимо Нунеса, «горожанам» также интересен вингер «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

В сезоне-2022/2023 Нунес провёл 37 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее сообщалось о договорённости «Манчестер Сити» и «Ренна» по трансферу вингера Жереми Доку.

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