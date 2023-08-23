Рубиалесу предъявили обвинения в увеселительной поездке в США с мексиканкой за счёт RFEF

Президенту испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу предъявлены новые обвинения в том, что он вместе со своей спутницей, мексиканской художницей, совершил шестидневную поездку в Нью-Йорк за счёт организации, сообщает испанское издание El Confidencial.

По информации издания, есть десятки аудиосообщений, которые доказывают, что пара путешествовала по Манхэттену в своё удовольствие, а все расходы на перелёт, гостиницу и аренду автомобиля Рубиалес решил повесить на RFEF. Сообщается, что функционер попросил ближайшее окружение, если их спросят о поездке, отвечать, что в данный момент у него встреча с представителями МЛС, а позже – с ООН.

Испанские журналисты утверждают, что ни одной из этих встреч на самом деле не было. Директор компании Relevent, которая занимается организацией спортивных мероприятий в Нью-Йорке, действительно просил Рубиалеса о встрече. Как сообщается, он согласился встретиться в ресторане на Манхэттене, но в последнюю минуту отказался.

Судебное расследование по этому делу продолжается. Если вина Рубиалеса будет доказана, это может привести к тюремному заключению до трёх лет.