Рубиалесу предъявили обвинения в увеселительной поездке в США с мексиканкой за счёт RFEF

Президенту испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу предъявлены новые обвинения в том, что он вместе со своей спутницей, мексиканской художницей, совершил шестидневную поездку в Нью-Йорк за счёт организации, сообщает испанское издание El Confidencial.
По информации издания, есть десятки аудиосообщений, которые доказывают, что пара путешествовала по Манхэттену в своё удовольствие, а все расходы на перелёт, гостиницу и аренду автомобиля Рубиалес решил повесить на RFEF. Сообщается, что функционер попросил ближайшее окружение, если их спросят о поездке, отвечать, что в данный момент у него встреча с представителями МЛС, а позже – с ООН.
Испанские журналисты утверждают, что ни одной из этих встреч на самом деле не было. Директор компании Relevent, которая занимается организацией спортивных мероприятий в Нью-Йорке, действительно просил Рубиалеса о встрече. Как сообщается, он согласился встретиться в ресторане на Манхэттене, но в последнюю минуту отказался.
Судебное расследование по этому делу продолжается. Если вина Рубиалеса будет доказана, это может привести к тюремному заключению до трёх лет.
- 23 августа 2023
-
21:54
-
21:49
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:28
-
21:28
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
20:58
-
20:46
-
20:45
-
20:44
-
20:34
-
20:31
-
20:22
-
20:17
-
20:13
-
20:00
-
19:51
-
19:50
-
19:41
-
19:38
-
19:32
-
19:22
-
19:11
-
19:08
-
19:07
-
18:58
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
18:28