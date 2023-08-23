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«Аталанта» отказалась продавать Сапату в «Рому»

«Аталанта» отказалась продавать Сапату в «Рому»
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«Рома» не смогла убедить «Аталанту» продать им нападающего Дувана Сапату. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, бергамаски отклонили предложение римлян в размере € 5 млн + € 5 млн. При этом «Рома» надеется, что «Аталанта» передумает до четверга, 24 августа, и позволит колумбийскому форварду провести переговоры с потенциально новым клубом.

32-летний нападающий выступает за итальянскую «Аталанту» с сезона-2018/2019. За это время Сапата сыграл 190 матчей, забил 81 гол и отдал 40 ассистов. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось о желании «Ромы» взять в аренду нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

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