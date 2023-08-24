«Брага» переиграла «Панатинаикос» в первом матче плей-офф ЛЧ

Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором встречались португальская «Брага» и греческий «Панатинаикос» (Афины). Команды играли на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). «Брага» одержала победу со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл на 51-й минуте нападающий «Браги» Абель Руис. На 74-й минуте закрепил преимущество хозяев вышедший на замену Альваро Джало. В обоих случаях в качестве ассистента выступил португальский полузащитник красно-белых Рикарду Орта. В компенсированное время аргентинец Даниэль Мансини сократил отставание до минимального, сохранив для «Панатинаикоса» приемлемые шансы на проход в групповой раунд турнира.

Ответный матч состоится во вторник, 29 августа, на поле «Панатинаикоса». Время начала – 22:00 по московскому времени.