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«Брага» переиграла «Панатинаикос» в первом матче плей-офф ЛЧ

«Брага» переиграла «Панатинаикос» в первом матче плей-офф ЛЧ
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Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором встречались португальская «Брага» и греческий «Панатинаикос» (Афины). Команды играли на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). «Брага» одержала победу со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл на 51-й минуте нападающий «Браги» Абель Руис. На 74-й минуте закрепил преимущество хозяев вышедший на замену Альваро Джало. В обоих случаях в качестве ассистента выступил португальский полузащитник красно-белых Рикарду Орта. В компенсированное время аргентинец Даниэль Мансини сократил отставание до минимального, сохранив для «Панатинаикоса» приемлемые шансы на проход в групповой раунд турнира.

Ответный матч состоится во вторник, 29 августа, на поле «Панатинаикоса». Время начала – 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
23 августа 2023, среда. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 1
Панатинаикос
Афины, Греция
1:0 Руис – 51'     2:0 Джало – 73'     2:1 Мансини – 90+5'    
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