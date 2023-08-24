Пуцко: в РПЛ уровень выше, чем в Первой лиге, но можно всех обыгрывать

Защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко сравнил уровень игры в Российской Премьер-Лиге и Мелбет Первой лиге.

«Ощущается ли разница в уровнях между Первой лигой и РПЛ? Конечно, здесь уровень выше. Но со всеми можно играть, побеждать, набирать очки. Будем стараться это делать в следующих матчах», — приводит слова Пуцко «Матч ТВ».

После пяти туров Российской Премьер‑Лиги «Балтика» занимает 14‑е место в турнирной таблице, набрав три очка. В матче 1-го тура калининградцы уступили «Сочи» (0:2), следом проиграли московскому «Спартаку» (1:2). В 3-м туре команда Игнашевича добыла первую и пока единственную победу в рамках внутреннего первенства, обыграв «Факел» (2:1).

В следующем туре калининградцы 27 августа сыграют на выезде против «Крыльев Советов».