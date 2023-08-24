Агент Чавеса: Луис всегда оставался твёрдым в своём убеждении перейти в «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, рассказал, что футболист остаётся твёрдым в своём убеждении присоединиться к московскому «Динамо».
«Луис скоро приедет в Россию. К счастью, у него было несколько важных финансовых предложений от клубов, включая и «Монтеррей», но Луис всегда оставался твёрдым в своём убеждении перейти в «Динамо», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, ранее сообщалось, что Чавес успешно прошёл медицинское обследование для перехода в «Динамо». В прошлом сезоне 27-летний Луис провёл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.
- 24 августа 2023
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