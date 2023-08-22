Луис Чавес прошёл медосмотр для перехода в «Динамо»

Полузащитник мексиканской «Пачуки» Луис Чавес близок к переходу в московское «Динамо».

Как сообщает журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале, игрок успешно прошёл медицинское обследование для перехода в «Динамо». Отмечается, что трансфер Чавеса должен быть оформлен на этой неделе.

Ранее стало известно, что 27-летний хавбек мексиканской «Пачуки» Луис Чавес предпочёл московское «Динамо» нидерландскому «Фейеноорду». Также сообщалось, что переход игрока в московский клуб находится под угрозой срыва, поскольку у бело-голубых возникли проблемы с оплатой трансфера из-за санкций, наложенных на Россию.

В прошлом сезоне 27-летний Чавес провёл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.