Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Агент игрока «Бенфики» Нереса заявил, что продвижений в переговорах с «Зенитом» нет

Футбольный агент Джулиано Бертолуччи, представляющий интересы нападающего лиссабонской «Бенфики» Давида Нереса, высказался о ходе переговоров о возможном переходе бразильского футболиста в санкт-петербургский «Зенит».

«Насколько вероятен трансфер Нереса в «Зенит»? На данный момент продвижений в переговорах нет», — сказал Бертолуччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Нереса около € 45 млн. «Бенфика» же требует за своего нападающего около € 100 млн.

26-летний Нерес связан контрактом с «Бенфикой» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

В нынешнем сезоне Нерес сыграл за «Бенфику» в одном матче чемпионата Португалии, не отметившись результативными действиями.