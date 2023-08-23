Игрок «Бенфики» Нерес против перехода в «Зенит». Ранее за бразильца просили € 100 млн

Бразильский нападающий «Бенфики» Давид Нерес не хочет переходить в «Зенит», о чём сообщает A Bola. Ранее португальский клуб был готов продать 26-летнего футболиста в санкт-петербургскую команду только за € 100 млн, сине-бело-голубые же готовили новое предложение по бразильцу в размере € 45 млн.
По информации источника, Нерес сейчас сфокусирован только на карьере в «Бенфике» и на следующем матче своей команды и готов делать всё необходимое, чтобы помочь своему нынешнему клубу. Давид знает об интересе со стороны «Зенита», но все его мысли в данный момент только о «Бенфике».
26-летний Нерес связан контрактом с «Бенфикой» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. Ранее футболист выступал в составе «Аякса» и «Шахтёра».
Напомним, этим летом «Зенит» покинул бразильский нападающий Малком, который перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».
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