Защитник «Манчестер Юнайтед» Уильямс отправился в аренду в «Ипсвич»

«Ипсвич» объявил о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Брендона Уильямса на правах годичной аренды. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Футболист будет выступать за новую команду под 18-м номером.
Фото: itfc.co.uk
Уильямс является воспитанником «Манчестер Юнайтед». С 2019 года 22-летний игрок обороны провёл 21 матч за манкунианцев.
В сезоне-2022/2023 Уильямс провёл лишь один матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Защитник выступал за молодёжную команду «красных дьяволов». Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к голкиперу турецкого «Фенербахче».
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