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«Ференцварош» разгромил «Жальгирис» в квалификации Лиги Конференций

«Ференцварош» разгромил «Жальгирис» в квалификации Лиги Конференций
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Сегодня, 24 августа, состоялся первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги конференций в противостоянии венгерского «Ференцвароша» и литовского «Жальгириса». Игра, прошедшая на стадионе «ЛФФ — Ветра» в Вильнюсе, закончилась уверенной победой клуба из Будапешта — 4:0.

На 17-й минуте матча счёт открыл малийский нападающий «Ференцвароша» Адама Траоре. Преимущество «фроди» на 65-й минуте удвоил венгерский форвард Барнабаш Варга, реализовавший одиннадцатиметровый. Третий мяч в ворота литовского клуба на 76-й минуте отправил вышедший на замену хавбек Александар Пешич, а на 84-й минуте Траоре оформил дубль.

Отметим, что с 62-й минуты «Жальгирис» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил аргентинский полузащитник Николас Горобцов.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 19:00 МСК
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Окончен
0 : 4
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Траоре – 17'     0:2 Варга – 65'     0:3 Пешич – 76'     0:4 Траоре – 84'    
Удаления: Горобцов – 62' / нет

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Будапеште и начнётся в 21:00 мск.

Напомним, российский специалист Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» после вылета команды в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда «фроди» по сумме двух матчей проиграли клубу «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3), представляющему Фарерские острова.

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