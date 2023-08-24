«Ференцварош» разгромил «Жальгирис» в квалификации Лиги Конференций

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Сегодня, 24 августа, состоялся первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги конференций в противостоянии венгерского «Ференцвароша» и литовского «Жальгириса». Игра, прошедшая на стадионе «ЛФФ — Ветра» в Вильнюсе, закончилась уверенной победой клуба из Будапешта — 4:0.

На 17-й минуте матча счёт открыл малийский нападающий «Ференцвароша» Адама Траоре. Преимущество «фроди» на 65-й минуте удвоил венгерский форвард Барнабаш Варга, реализовавший одиннадцатиметровый. Третий мяч в ворота литовского клуба на 76-й минуте отправил вышедший на замену хавбек Александар Пешич, а на 84-й минуте Траоре оформил дубль.

Отметим, что с 62-й минуты «Жальгирис» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил аргентинский полузащитник Николас Горобцов.

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Будапеште и начнётся в 21:00 мск.

Напомним, российский специалист Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» после вылета команды в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда «фроди» по сумме двух матчей проиграли клубу «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3), представляющему Фарерские острова.