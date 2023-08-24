«Фиорентина» с минимальным счётом уступила «Рапиду» в квалификации Лиги конференций

Сегодня, 24 августа, состоялся первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги конференций в противостоянии австрийского «Рапида» и итальянской «Фиорентины». Игра, прошедшая на стадионе «Альянц» в Вене, закончилась победой хозяев с минимальным счётом — 1:0.
Единственный гол во встрече был забит на 35-й минуте, пенальти реализовал полузащитник зелёно-белых Марко Грюлль. Российский нападающий Александр Кокорин весь матч провёл на скамейке запасных.
У «Фиорентины» было преимущество по владению мячом (63% на 37%), также «фиалки» были впереди по количеству ударов в створ (6 — 1).
Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, во Флоренции и начнётся в 21:00 мск.
Напомним, «Фиорентина» играла в финале Лиги конференций сезона-2022/2023, но уступила лондонскому «Вест Хэму» со счётом 1:2.
- 24 августа 2023
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