«Партизан» пропустил пять мячей от «Норшелланна» в квалификации Лиги конференций

Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч противостояния датского «Норшелланна» и сербского «Партизана» в раунде плей-офф Лиги конференций. Игра прошла на домашнем стадионе «диких тигров» в городе Фарум и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
Первый гол в матче был забит на 11-й минуте, его автором стал защитник Мартин Фресе. Затем, реализовав два пенальти на 43-й и 68-й минутах, дублем отметился нападающий «Норшелланна» Маркус Ингвартсен. Четвёртый мяч был забит на 73-й минуте встречи усилиями защитника Оливера Вилладсена, ассистент — вышедший на замену полузащитник Оливер Антман. На 88-й минуте защитник «Партизана» Михайло Илич забил мяч в свои ворота, что установило итоговый счёт — 5:0 в пользу датчан.
Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Время начала встречи — 22:00 мск.
- 24 августа 2023
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28
-
21:22
-
21:14
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:14
-
20:11
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:01
-
18:57