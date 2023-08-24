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«Партизан» пропустил пять мячей от «Норшелланна» в квалификации Лиги конференций

«Партизан» пропустил пять мячей от «Норшелланна» в квалификации Лиги конференций
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Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч противостояния датского «Норшелланна» и сербского «Партизана» в раунде плей-офф Лиги конференций. Игра прошла на домашнем стадионе «диких тигров» в городе Фарум и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

Первый гол в матче был забит на 11-й минуте, его автором стал защитник Мартин Фресе. Затем, реализовав два пенальти на 43-й и 68-й минутах, дублем отметился нападающий «Норшелланна» Маркус Ингвартсен. Четвёртый мяч был забит на 73-й минуте встречи усилиями защитника Оливера Вилладсена, ассистент — вышедший на замену полузащитник Оливер Антман. На 88-й минуте защитник «Партизана» Михайло Илич забил мяч в свои ворота, что установило итоговый счёт — 5:0 в пользу датчан.

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Время начала встречи — 22:00 мск.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 19:30 МСК
Норшелланн
Фарум, Дания
Окончен
5 : 0
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Фресе – 11'     2:0 Ингвартсен – 43'     3:0 Ингвартсен – 68'     4:0 Вилладсен – 73'     5:0 Илич – 88'    
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