«Партизан» пропустил пять мячей от «Норшелланна» в квалификации Лиги конференций

Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч противостояния датского «Норшелланна» и сербского «Партизана» в раунде плей-офф Лиги конференций. Игра прошла на домашнем стадионе «диких тигров» в городе Фарум и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

Первый гол в матче был забит на 11-й минуте, его автором стал защитник Мартин Фресе. Затем, реализовав два пенальти на 43-й и 68-й минутах, дублем отметился нападающий «Норшелланна» Маркус Ингвартсен. Четвёртый мяч был забит на 73-й минуте встречи усилиями защитника Оливера Вилладсена, ассистент — вышедший на замену полузащитник Оливер Антман. На 88-й минуте защитник «Партизана» Михайло Илич забил мяч в свои ворота, что установило итоговый счёт — 5:0 в пользу датчан.

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Время начала встречи — 22:00 мск.