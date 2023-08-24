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Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу в матче с киевским «Динамо» в квалификации ЛК

Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу в матче с киевским «Динамо» в квалификации ЛК
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Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч противостояния украинского «Динамо» (Киев) и турецкого «Бешикташа» в раунде плей-офф Лиги конференций. Игра прошла на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния) и завершилась победой клуба из Стамбула — 3:2.

На 40-й минуте матча нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Динамо» Дениса Попова в своей штрафной площади. На 60-й минуте ударом в девятку забил полузащитник киевлян Николай Шапаренко, но на 64-й минуте защитник стамбульцев Омар Колли отправил второй мяч в ворота бело-синих после розыгрыша углового. Всего через две минуты «Динамо» вновь отыгралось: нападающий Назар Волошин замкнул навес в исполнении хавбека Виталия Буяльского. А на пятой компенсированной минуте победный мяч за «Бешикташ» забил казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов, который дебютировал в этом матче за стамбульский клуб, выйдя на замену в перерыве.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
2 : 3
Бешикташ
Стамбул, Турция
0:1 Абубакар – 40'     1:1 Шапаренко – 60'     1:2 Колли – 64'     2:2 Волошин – 66'     2:3 Зайнутдинов – 90+5'    

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле (Турция). Время начала встречи — 21:00 мск.

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