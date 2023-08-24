Бельгийский «Брюгге» с минимальным преимуществом обыграл испанскую «Осасуну» в ЛК

Сегодня, 24 августа, прошёл первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги конференций-2023/2024, в котором испанская «Осасуна» на домашнем стадионе в Памплоне принимала бельгийский «Брюгге». Игра обслуживалась бригадой арбитров во главе с Бенуа Мийо из Франции. Поединок завершился победой «Брюгге» со счётом 2:1.
В первом тайме командам не удалось открыть счёт в матче, и он завершился нулевой ничей – 0:0. Спустя пять минут после начала второго тайма «Брюгге» вышел вперёд, отличился Андреас Сков Ольсен. На 78-й минуте «Осасуна» усилиями Чими Авила сравняла счёт в матче – 1:1. Буквально через пару минут, на 80-й, Максим Де Кёйпер вновь вернул преимущество гостям. Игра завершилась победой клуба из Бельгии — 2:1.
Отметим, что на двоих команды заработали семь жёлтых карточек за весь матч. Две со стороны «Осасуны» и пять у «Брюгге».
Ответный матч пройдёт через неделю, 31 августа, в Брюгге и начнётся в 21:30 мск.
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