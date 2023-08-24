ПАОК без Оздоева обыграл шотландский «Хартс» в квалификации Лиги конференций

Сегодня, 24 августа, прошёл первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги конференций-2023/2024, в котором между собой сыграли шотландский «Хартс» и греческий «ПАОК». Встречу обслуживала бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Игра завершилась победой гостевой команды из Греции со счётом 2:1.
На 9-й минуте матча Луоренс Шанклэнд ударом с пенальти вывел «Хартс» вперёд – 1:0. Спустя три минуты «ПАОК» тоже заработал пенальти, который уверенно реализовал Штефан Шваб, сравняв счёт в игре – 1:1. Во втором тайме команды обменивались атаками, но лишь на 75-й минуте Андрия Живкович с передачи Томаса Мурга забил гол в ворота хозяев поля и позволил греческому клубу добыть победу в поединке со счётом 2:1.
Напомним, что российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев не сумел принять участие в матче из-за проблем с получением визы.
Ответный матч пройдёт через неделю, 31 августа, в Салониках и начнётся в 20:30 мск.
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