Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПАОК без Оздоева обыграл шотландский «Хартс» в квалификации Лиги конференций

ПАОК без Оздоева обыграл шотландский «Хартс» в квалификации Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 августа, прошёл первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги конференций-2023/2024, в котором между собой сыграли шотландский «Хартс» и греческий «ПАОК». Встречу обслуживала бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Игра завершилась победой гостевой команды из Греции со счётом 2:1.

На 9-й минуте матча Луоренс Шанклэнд ударом с пенальти вывел «Хартс» вперёд – 1:0. Спустя три минуты «ПАОК» тоже заработал пенальти, который уверенно реализовал Штефан Шваб, сравняв счёт в игре – 1:1. Во втором тайме команды обменивались атаками, но лишь на 75-й минуте Андрия Живкович с передачи Томаса Мурга забил гол в ворота хозяев поля и позволил греческому клубу добыть победу в поединке со счётом 2:1.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 21:45 МСК
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Окончен
1 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Шанклэнд – 9'     1:1 Шваб – 12'     1:2 Живкович – 75'    

Напомним, что российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев не сумел принять участие в матче из-за проблем с получением визы.

Ответный матч пройдёт через неделю, 31 августа, в Салониках и начнётся в 20:30 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android