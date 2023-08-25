Лига конференций: результаты первых встреч раунда плей-офф

В четверг, 24 августа, состоялись первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2023/2024.
Результаты матчей Лиги конференций 24 августа:
Основной путь:
«Тобол» (Казахстан) — «Виктория» (Чехия) — 1:2;
«Хиберниан» (Шотландия) — «Астон Вилла» (Англия) — 0:5;
«Рапид» (Вена, Австрия) — «Фиорентина» (Италия) — 1:0;
«Левски» (Болгария) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:1;
«Лилль» (Франция) — «Риека» (Хорватия) — 2:1;
«Осасуна» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:2;
«Генк» (Бельгия) — «Адана Демирспор» (Турция) — 2:1;
«Фенербахче» (Турция) — «Твенте» (Нидерланды) — 5:1;
«Динамо» (Киев, Украина) — «Бешикташ» (Турция) — 2:3;
«Спартак» (Трнава, Словакия) — «Днепр-1» (Украина) — 1:1;
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) — «Бранн» (Норвегия) — 1:1;
«Гент» (Бельгия) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 2:0;
«Сепси» (Румыния) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — 2:2;
«Мидтьюлланд» (Дания) — «Легия» (Польша) — 3:3;
«Хартс» (Шотландия) — «ПАОК» (Греция) — 1:2;
«Норшеланн» (Дания) — «Партизан» (Сербия) — 5:0;
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Целе» (Словения) — 4:1.
Путь чемпионов:
«Астана» (Казахстан) — «Партизани» (Албания) — 1:0;
«Балкани» (Косово) — БАТЭ (Беларусь) — 4:1;
«Жальгирис» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:4;
«Струга» (Северная Македония) — «Брейдаблик» (Исландия) — 0:1;
«Фарул» (Румыния) — «ХИК» (Финляндия) — 2:1.
Ответные матчи состоятся через неделю — в четверг, 31 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги конференций — 2023/2024. Проигравшие команды останутся без еврокубковой осени.
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