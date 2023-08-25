Луческу раскритиковал работу арбитров матча киевского «Динамо» и «Бешикташа»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подверг критике работу судей на матче бело-синих с турецким «Бешикташем» (2:3) в раунде плей-офф Лиги конференций, а также оценил игру своей команды.

«Кто-то скажет, что я цепляюсь за судейство. Но с такими ошибками мы являемся чемпионами по отменённым голам. И с «Бенфикой» в позапрошлом сезоне так же отменили…(речь идёт о матче «Динамо» и «Бенфики» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Тогда был отменён гол киевлян, забитый в добавленное время. — Прим. «Чемпионата».) Провели ту линию, отмотали минуту игры для того, чтобы рассмотреть какой-то офсайд, которого на самом деле не было. В эпизоде с пенальти, когда мяч после удара с близкого расстояния сменил направление полёта и игрок «Бешикташа» головой попал в прижатую руку Попова, судьи также принимали решение в пользу нашего соперника.

В общем, игра была хорошей с нашей стороны, если исключить те ошибки, которые, к сожалению, повторяются. Вот это больше всего огорчает меня. Об этом я рассказываю, но они всё равно есть… Хорошая игра была как в нашем исполнении, так и у соперника, но мы доминировали, имели хорошие моменты для взятия ворот. Но в таких эпизодах, как с отмененным голом, тебе словно подрезают крылья, и очень тяжело вернуться в игру. Мы это сделали, ребята молодцы, но результатом я недоволен, как и нашими ошибками», — приводит слова Луческу пресс-служба «Динамо».

На встрече киевлян и стамбульцев работала бригада арбитров во главе с англичанином Дарреном Ингландом. На 38-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти, мяч попал в руку защитнику команды Денису Попову. Затем после проверки с помощью системы VAR был отменён гол, забитый на 47-й минуте защитником «Динамо» Владиславом Дубинчаком: арбитры заметили офсайд в развитии атаки бело-синих.