Луис Энрике рассказал, как прошёл его первый месяц работы в «ПСЖ»
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, как прошёл его первый месяц работы на этой должности, отметив, что игрокам нужно время, чтобы подстроиться под его требования и чтобы сыграться друг с другом.
«Как прошёл первый месяц моей работы в «ПСЖ»? Должен сказать, что она проходит в позитивном ключе. Игрокам требуется время, чтобы лучше узнать друг друга. Также необходимо время, чтобы команда поняла, чего от них хочу я как тренер, им нужно научиться работать вместе. Большинство из нас работают на благо клуба и помогают игрокам», — приводит слова Энрике «твиттер» PSG Report.
«ПСЖ» под руководством Энрике провёл два матча в Лиге 1 — с «Лорьяном» (0:0) и «Тулузой» (1:1).
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