Чемпионат России по футболу: расписание матчей 6-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 25 августа, стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги. В этот день состоятся два матча. Остальные игры 6-го тура пройдут 26 и 27 июля.
Полное расписание 6-го тура РПЛ сезона-2023/2024:
25 июля, пятница
«Оренбург» — ЦСКА — 17:30 мск
«Факел» — «Краснодар» — 20:00 мск
26 июля, суббота
«Зенит» — «Урал» — 15:00 мск
«Рубин» — «Динамо» — 17:30 мск
«Спартак» — «Ахмат» — 19:30 мск
«Пари НН» — «Ростов» — 20:00 мск
27 июля, воскресенье
«Крылья Советов» — «Балтика» — 17:30 мск
«Сочи» — «Локомотив» — 20:00 мск
Чемпионат России по футболу — 2023/2024 проводится с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый год подряд.
По итогам пяти стартовых туров таблицу РПЛ возглавляют «Краснодар» и «Урал» — в активе обеих команд по 13 очков.
- 25 августа 2023
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