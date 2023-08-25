Главный тренер «Бешикташа» оценил дебют Бактиёра Зайнутдинова в составе турецкого клуба

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш прокомментировал дебют полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в составе турецкой команды.
«Я отдал предпочтение Бактиёру, потому что он уже играл в этом сезоне. Когда Масуаку получил травму, я выбрал его. Поставил Бактиёра в пару с Умутом, чтобы контролировать атакующего правого защитника и его недостатки. Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны. Есть плюсы и минусы, но главное, что мы выиграли», — приводит слова Гюнеша Son Dakika.
Напомним, 24 августа состоялся первый матч противостояния украинского «Динамо» (Киев) и турецкого «Бешикташа» в раунде плей-офф Лиги конференций. Игра завершилась победой клуба из Стамбула — 3:2. На пятой компенсированной минуте второго тайма победный мяч за «Бешикташ» забил казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов, который дебютировал в этом матче за стамбульский клуб, выйдя на замену в перерыве.
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