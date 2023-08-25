Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 2-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 августа, стартует 2-й тур чемпионата Германии по футболу. В этот день состоится матч «РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Остальные игры 2-го тура пройдут 26 и 27 июля.

Полное расписание матчей 2-го тура Бундеслиги:

25 июля, пятница:

«РБ Лейпциг» — «Штутгарт» — 21:30 мск.

26 июля, суббота:

«Бохум» — «Боруссия Д» — 16:30 мск;

«Дармштадт 98» — «Унион» — 16:30 мск;

«Кёльн» — «Вольфсбург» — 16:30 мск;

«Фрайбург» — «Вердер» — 16:30 мск;

«Хайденхайм» — «Хоффенхайм» — 16:30;

«Боруссия М» — «Байер» — 19:30.

27 июля, воскресенье:

«Майнц» — «Айнтрахт» — 16:30 мск;

«Бавария» — «Аугсбург» — 18:30 мск.

Чемпионат Германии сезона-2023/2024 пройдёт с 18 августа 2023 года по 19 мая 2024 года. Действующим чемпионом страны является мюнхенская «Бавария».

По итогам 1-го тура восемь команд набрали по три очка и две команды сыграли вничью, набрав по одному очку.