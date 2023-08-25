Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 2-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 25 августа, стартует 2-й тур чемпионата Германии по футболу. В этот день состоится матч «РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Остальные игры 2-го тура пройдут 26 и 27 июля.
Полное расписание матчей 2-го тура Бундеслиги:
25 июля, пятница:
«РБ Лейпциг» — «Штутгарт» — 21:30 мск.
26 июля, суббота:
«Бохум» — «Боруссия Д» — 16:30 мск;
«Дармштадт 98» — «Унион» — 16:30 мск;
«Кёльн» — «Вольфсбург» — 16:30 мск;
«Фрайбург» — «Вердер» — 16:30 мск;
«Хайденхайм» — «Хоффенхайм» — 16:30;
«Боруссия М» — «Байер» — 19:30.
27 июля, воскресенье:
«Майнц» — «Айнтрахт» — 16:30 мск;
«Бавария» — «Аугсбург» — 18:30 мск.
Чемпионат Германии сезона-2023/2024 пройдёт с 18 августа 2023 года по 19 мая 2024 года. Действующим чемпионом страны является мюнхенская «Бавария».
По итогам 1-го тура восемь команд набрали по три очка и две команды сыграли вничью, набрав по одному очку.
- 25 августа 2023
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