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«Факел» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

«Факел» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Германия - Бундеслига . 8-й тур
29 сентября 2007, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
8 : 1
Арминия
Билефельд
1:0 Нимайер – 17'     2:0 Алмейда – 35'     2:1 Вихнярек – 37'     3:1 Саного – 41'     4:1 Саного – 44'     5:1 Мертезакер – 59'     6:1 Розенберг – 66'     7:1 Диего – 85'     8:1 Алмейда – 88'    

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последние две встречи между клубами в рамках Российской Премьер-Лиги завершились вничью — 2:2 и 3:3.

После пяти проведённых матчей футбольный клуб «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 13 очками. Воронежский «Факел» идёт на 13-й строчке и имеет в своём активе три очка.

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