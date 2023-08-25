«Факел» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последние две встречи между клубами в рамках Российской Премьер-Лиги завершились вничью — 2:2 и 3:3.

После пяти проведённых матчей футбольный клуб «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 13 очками. Воронежский «Факел» идёт на 13-й строчке и имеет в своём активе три очка.