Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 3-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 25 августа, стартует 3-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием лондонского «Челси» и «Лутон Таун».
Полное расписание матчей 3-го тура АПЛ:
25 июля, пятница:
«Челси» — «Лутон Таун» — 22:00 мск.
26 июля, суббота:
«Борнмут» — «Тоттенхэм» — 14:30 мск;
«Арсенал» — «Фулхэм» — 17:00 мск;
«Брентфорд» — «Кристал Пэлас» — 17:00 мск;
«Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 17:00 мск;
«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 17:00 мск;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм» — 19:30 мск.
27 июля, воскресенье:
«Бёрнли» — «Астон Вилла» — 16:00 мск;
«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 16:00 мск;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» — 18:30 мск;
По итогам первых двух туров «Брайтон», «Манчестер Сити» и «Арсенал» имеют в своём активе по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу.
АПЛ-2023/2024 пройдёт с 11 августа 2023 года по 19 мая 2024 года.
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