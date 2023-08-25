Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 3-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 25 августа, стартует 3-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием лондонского «Челси» и «Лутон Таун».

Полное расписание матчей 3-го тура АПЛ:

25 июля, пятница:

«Челси» — «Лутон Таун» — 22:00 мск.

26 июля, суббота:

«Борнмут» — «Тоттенхэм» — 14:30 мск;

«Арсенал» — «Фулхэм» — 17:00 мск;

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас» — 17:00 мск;

«Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 17:00 мск;

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 17:00 мск;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм» — 19:30 мск.

27 июля, воскресенье:

«Бёрнли» — «Астон Вилла» — 16:00 мск;

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 16:00 мск;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» — 18:30 мск;

По итогам первых двух туров «Брайтон», «Манчестер Сити» и «Арсенал» имеют в своём активе по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу.

АПЛ-2023/2024 пройдёт с 11 августа 2023 года по 19 мая 2024 года.