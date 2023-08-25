«Атлетико Паранаэнсе» принял предложение ЦСКА по защитнику Келвену

«Атлетико Паранаэнсе» принял предложение московского ЦСКА по бразильскому защитнику Келвену.

Как сообщает Globo Esporte, переговоры между клубами ведутся не менее двух недель. Сначала бразильцы отказались отпускать игрока. Позже армейцы направили улучшенное предложение, которое устроило руководство «Атлетико Паранаэнсе». Отмечается, что ЦСКА осталось согласовать условия личного контракта с футболистом.

22-летний Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до февраля 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.

В нынешнем сезоне Келвен сыграл за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.