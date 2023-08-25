Источник: переговоры «Марселя» и «Локомотива» по Изидору застопорились
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Французский «Марсель» так и не сделал официального предложения по нападающему «Локомотива» Вильсону Изидору — «провансальцы» сомневаются в необходимости этого трансфера. Переговоры на клубном уровне застопорились, информирует Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий согласовал пятилетний контракт с французской командой.
22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Железнодорожники заплатили за Вильсона € 3,5 млн. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами.
Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
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