Источник: переговоры «Марселя» и «Локомотива» по Изидору застопорились

Французский «Марсель» так и не сделал официального предложения по нападающему «Локомотива» Вильсону Изидору — «провансальцы» сомневаются в необходимости этого трансфера. Переговоры на клубном уровне застопорились, информирует Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий согласовал пятилетний контракт с французской командой.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Железнодорожники заплатили за Вильсона € 3,5 млн. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами.

Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.