Главный тренер «Аль-Иттихада» отреагировал на слухи о конфликте с Бензема

Главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал слухи о конфликте с нападающим команды Каримом Бензема, отметив, что у него прекрасные отношения со всеми игроками.
«Я читал в прессе, что у меня плохие отношения с Каримом Бензема. Все, кто меня знает, понимают, что это, конечно, абсурд. У меня хорошие отношения со всеми игроками, у нас сильный состав, мы довольны всеми футболистами. Мы рады, что Карим с нами, он счастлив на поле, вы можете видеть, как ему нравится играть в «Аль-Иттихаде». Я понимаю, что происходит, но у нас очень и очень сильная команда», — приводит слова Санту RMC Sport.
35-летний Бензема сыграл в трёх матчах за «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.
Бензема («Реал Мадрид») забивает в прощальном матче
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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