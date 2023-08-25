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Швеция впервые в истории на первом месте в рейтинге женских сборных ФИФА

Швеция впервые в истории на первом месте в рейтинге женских сборных ФИФА
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ФИФА опубликовала у себя на сайте обновлённый рейтинг женских футбольных сборных. Впервые в истории его возглавила Швеция. Предыдущим лидером рейтинга была сборная Соединённых Штатов Америки.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Швеция.
2. Испания.
3. США.
4. Англия.
5. Франция.
6. Германия.
7. Нидерланды.
8. Япония.
9. Бразилия.
10. Канада.

Женская сборная России по футболу расположилась на 25-м месте в рейтинге.

Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходил с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Чемпионками мира стали испанки, которые обыграли в финале Англию (1:0). В матче за третье место сборная Швеции оказалась сильнее соперниц из Австралии (2:0). Сборная США, являющаяся четырёхкратным победителем первенства планеты, покинула турнир на стадии 1/8 финала.

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