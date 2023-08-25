Швеция впервые в истории на первом месте в рейтинге женских сборных ФИФА

ФИФА опубликовала у себя на сайте обновлённый рейтинг женских футбольных сборных. Впервые в истории его возглавила Швеция. Предыдущим лидером рейтинга была сборная Соединённых Штатов Америки.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Швеция.

2. Испания.

3. США.

4. Англия.

5. Франция.

6. Германия.

7. Нидерланды.

8. Япония.

9. Бразилия.

10. Канада.

Женская сборная России по футболу расположилась на 25-м месте в рейтинге.

Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходил с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Чемпионками мира стали испанки, которые обыграли в финале Англию (1:0). В матче за третье место сборная Швеции оказалась сильнее соперниц из Австралии (2:0). Сборная США, являющаяся четырёхкратным победителем первенства планеты, покинула турнир на стадии 1/8 финала.