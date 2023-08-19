Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Испания — Англия: прямая онлайн-трансляция финала женского ЧМ-2023, где смотреть онлайн, 20 августа 2023 года

Испания против Англии — кульминация ЧМ-2023! Кто заберёт титул? LIVE
Ульяна Лукьянченко
Онлайн финала женского ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии
Ни одна из этих сборных ранее не побеждала на женском чемпионате мира.

Всем привет, друзья! 20 августа судьбоносный день в женском футболе — мы узнаем, кто станет новым чемпионом мира.

ЧМ-2023 (ж) . Финал
20 августа 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Испания (ж)
Не начался
Англия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ни Испания, ни Англия ранее не добирались до такой вершины. Испанки добрались до финала, несмотря на открытый конфликт игроков с главным тренером Хорхе Вильдой. Англичанки же приехали на турнир в статусе лучшей сборной Европы — год назад они победили на домашнем турнире. С того момента команда понесла несколько потерь, однако это никак не сказалось на её результатах. На этом чемпионате мира команда Сарины Вигман исключительно побеждает (правда, не всегда в основное время).

Кто же завоюет золотые медали? Бронзу, кстати, забрали футболистки сборной Швеции. Присоединяйтесь к нашему онлайну и следите за основными событиями финала.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023