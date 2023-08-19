Испания против Англии — кульминация ЧМ-2023! Кто заберёт титул? LIVE

Ни одна из этих сборных ранее не побеждала на женском чемпионате мира.

Всем привет, друзья! 20 августа судьбоносный день в женском футболе — мы узнаем, кто станет новым чемпионом мира.

Ни Испания, ни Англия ранее не добирались до такой вершины. Испанки добрались до финала, несмотря на открытый конфликт игроков с главным тренером Хорхе Вильдой. Англичанки же приехали на турнир в статусе лучшей сборной Европы — год назад они победили на домашнем турнире. С того момента команда понесла несколько потерь, однако это никак не сказалось на её результатах. На этом чемпионате мира команда Сарины Вигман исключительно побеждает (правда, не всегда в основное время).

Кто же завоюет золотые медали? Бронзу, кстати, забрали футболистки сборной Швеции. Присоединяйтесь к нашему онлайну и следите за основными событиями финала.