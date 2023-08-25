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Тренер «Реала Сосьедад» заявил, что Захарян сможет стать отличным игроком

Тренер «Реала Сосьедад» заявил, что Захарян сможет стать отличным игроком
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль оценил потенциал российского полузащитника команды Арсена Захаряна, заявив, что у него есть всё, чтобы стать отличным игроком в будущем. Также специалист отметил, что хавбек очень быстро сумел адаптироваться в новом коллективе.

«Как мне Захарян? По правде говоря, я был удивлён. Но не его уровнем, а тем, как быстро он адаптировался. Хорошие игроки делают это очень быстро. Он смог адаптироваться благодаря своему знанию английского языка и помощи других игроков, он очень быстро всё понял.

Он обладает высоким уровнем потенциала и таланта. 20-летний парень с отличным характером, который, если не случится ничего странного, сделает всё возможное и станет отличным игроком. Если я включил его в заявку, это потому, что он может играть», — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.

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