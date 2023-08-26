Маурисио Почеттино отреагировал на свою первую победу на посту главного тренера «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу лондонской команды в матче с «Лутон Таун».
«Я очень доволен и рад за игроков, болельщиков. Это заслуженная победа. Мы здорово сыграли. Я счастлив, поскольку первая победа всегда очень важна, она вселяет в команду уверенность в себе и веру в то, что мы делаем», – приводит слова Почеттино BBC.
Напомним, завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Челси» разгромил «Лутон» со счётом 3:0.
«Челси» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера в мае 2023 года. Аргентинец сменил на посту наставника «аристократов» исполняющего обязанности главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
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