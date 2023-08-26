Агент Келвена: трансфер в ЦСКА близок, но давайте не торопить события
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Футбольный агент Джулиано Бертолуччи, который представляет интересы защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена, рассказал, что бразилец близок к переходу в московский ЦСКА.
«Рано говорить о том, что трансфер в ЦСКА завершён. Мы близки, но давайте не торопить события. Через два дня мы с Келвеном вылетаем в Москву», – приводит слова агента Келвена Metaratings.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА полностью согласовал трансфер 22-летнего бразильца, который в ближайшее время отправится в Москву для подписания контракта с армейцами. Отмечается, что Келвен подпишет с ЦСКА контракт до 2027 года.
Правый защитник Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.
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