Испанская федерация футбола отреагировала на заявление Эрмосо и Futpro

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) выступила с официальным заявлением в ответ на обвинения игрока женской сборной страны Дженнифер Эрмосо и профсоюза Futpro.

«В заявлении профсоюза говорится, что он выступает от имени госпожи Дженнифер Эрмосо, а некоторые заявления игрока приписываются ей и взяты в кавычки, подразумевая, что они были произнесены ею.

RFEF желает проинформировать общественность о том, что компетентные органы RFEF, рассматривающие жалобы, поданные в федерацию, пытались связаться с госпожой Дженнифер Эрмосо, но безуспешно.

RFEF объявляет о предъявлении как можно большего количества судебных исков в защиту чести президента RFEF, который ясно и чётко разъяснил, как происходили события, являющиеся причиной конфликта и обвинений со стороны широких слоёв населения против президента.

В заявлении говорится (слова приписываются Дженнифер Эрмосо): «Я хочу уточнить, что, как видно на фотографиях, я не давала согласия на поцелуй и, конечно, ни в коем случае не пыталась поднять президента».

В условиях верховенства закона мнениям противопоставляются факты и доказательства, а ложь опровергается в суде. Президент RFEF хотел подойти к этому вопросу с величайшим уважением к игрокам и организациям, и только когда была пересечена неприемлемая красная линия, он выступил публично, чтобы изложить свою версию фактов.

Версия событий от президента может быть проверена благодаря открытым источникам. Факты, изложенные президентом, абсолютно правдивы, что подтверждают фотографии, приведённые ниже. На первом фото госпожа Дженнифер Эрмосо своими руками обхватила президента RFEF сзади, в то время как президент свободно держит руки на верхней части спины игрока. Поэтому никакая сила не могла быть применена. Вы можете видеть, как у президента слегка приподняты пятки ног. На втором фото Эрмосо обнимает президента, тогда как президент держит руки на плечах футболистки.

Фото: Федерация футбола Испании

На третьем фото Эрмосо продолжает держать руки в том же положении, в то время как президент вынужден сомкнуть руки на спине игрока, чтобы сохранить равновесие в результате того, что Эрмосо подняла его над землёй. Наклон спины Дженнифер Эрмосо, возникающий при выполнении такого силового действия, неоспорим. Ноги президента чётко и явно отрываются от земли в результате силового действия, осуществляемого игроком.

Фото: Федерация футбола Испании

На четвёртом фото Эрмосо продолжает держать руки в том же положении, в то время как президент продолжает держаться за игрока, чтобы не упасть, и очевидно, что изгиб тела футболистки соответствует прикладываемой силе, чтобы удерживать президента.

Доказательства убедительны. Господин президент не лгал. RFEF и президент готовы опровергнуть любую ложь, распространяемую кем-либо от имени игрока либо самим игроком. RFEF и президент, учитывая серьёзность содержания пресс-релиза Союза Futpro, инициируют соответствующие правовые действия.

RFEF сожалеет, что после такого выдающегося спортивного успеха, как тот, который произошёл на чемпионате мира по футболу, его нельзя отпраздновать так, как того заслуживает ситуация и успех, по совершенно неспортивным причинам.

В любом случае, и поскольку иначе быть не может, RFEF уважает, как и всегда, решения игроков, которые хотят участвовать или не хотят участвовать в матчах испанской команды в международных матчах, хотя и фиксирует, что участие в жизни сборной является обязанностью всех членов федерации, если они к этому призваны», – говорится в заявлении федерации.