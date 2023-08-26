Защитник «Челси» Тьяго Силва установил достижение АПЛ, связанное со своим возрастом
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Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва вышел в стартовом составе своей команды на матч 3-го тура АПЛ с «Лутоном» (3:0) и сделал это в третий раз подряд со старта сезона. Бразилец сыграл в последней встрече в возрасте 38 лет и 337 дней, что позволило ему стать вторым самым возрастным полевым игроком в истории Премьер-лиги, кому это удавалось. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в «Твиттере».
Самым возрастным полевым игроком, появлявшемся в стартовом составе своей команды в трёх первых матчах сезона АПЛ, является бывший нападающий «Вест Хэма» Тедди Шерингем, который сделал это в возрасте 39 лет и 147 дней в сезоне-2005/2006.
Контракт Силвы с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.
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